logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Sorpresas y desaires en los Globos de Oro: Sydney Sweeney y Julia Roberts excluidas

Fotogalería

Sorpresas y desaires en los Globos de Oro: Sydney Sweeney y Julia Roberts excluidas

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Llama iglesia a ser prudentes en nuestros actos

Por Carmen Hernández

Diciembre 09, 2025 03:00 a.m.
A
Llama iglesia a ser prudentes en nuestros actos

RIOVERDE.- Recomiendan a la población ser prudentes y dar gracias a Dios por cada día de vida, pero tener precauciones para evitar situaciones que pongan en riesgo nuestra vida.

El párroco de la iglesia de Santa Catarina de Alejandría José Javier Pacheco Torres dijo que siempre se debe agradecer a Dios por cada momento de nuestra existencia. 

Señaló que hay personas que eventualmente se echan una copa y otros cada 8 días, que son situaciones que enfrentan cada día algunas personas. 

Sin embargo, dijo que no hay que exponer a la niñez, tener cuidado, porque no se debe de exponer a los menores con nuestras acciones que algunas veces son peligrosas.  

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


En Navidad y Año Nuevo, las clínicas y hospitales se ven con mucha gente en el área de urgencias y son situaciones que pueden ser evitables, sobre todo la imprudencia de manejar alcoholizados.  

Se debe ser prudente, pedir a Dios y dar gracias por permitir estar, alegres, contentos y con la familia, reiteró el presbítero.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Choca taxi contra motociclista
Choca taxi contra motociclista

Choca taxi contra motociclista

SLP

Redacción

Toma protesta capítulo estudiantil SALSS
Toma protesta capítulo estudiantil SALSS

Toma protesta capítulo estudiantil SALSS

SLP

Jesús Vázquez

Denuncia mujer acoso de taxista
Denuncia mujer acoso de taxista

Denuncia mujer acoso de taxista

SLP

Redacción

Banqueta destrozada, peligro para peatones
Banqueta destrozada, peligro para peatones

Banqueta destrozada, peligro para peatones

SLP

Jesús Vázquez