Llama iglesia a ser prudentes en nuestros actos

RIOVERDE.- Recomiendan a la población ser prudentes y dar gracias a Dios por cada día de vida, pero tener precauciones para evitar situaciones que pongan en riesgo nuestra vida.

El párroco de la iglesia de Santa Catarina de Alejandría José Javier Pacheco Torres dijo que siempre se debe agradecer a Dios por cada momento de nuestra existencia.

Señaló que hay personas que eventualmente se echan una copa y otros cada 8 días, que son situaciones que enfrentan cada día algunas personas.

Sin embargo, dijo que no hay que exponer a la niñez, tener cuidado, porque no se debe de exponer a los menores con nuestras acciones que algunas veces son peligrosas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En Navidad y Año Nuevo, las clínicas y hospitales se ven con mucha gente en el área de urgencias y son situaciones que pueden ser evitables, sobre todo la imprudencia de manejar alcoholizados.

Se debe ser prudente, pedir a Dios y dar gracias por permitir estar, alegres, contentos y con la familia, reiteró el presbítero.