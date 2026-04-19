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Llaman a jóvenes a unirse a bomberos

Los tragahumo enfrentan problemas para atender una contingencia

Por Carmen Hernández

Abril 19, 2026 03:00 a.m.
A
Llaman a jóvenes a unirse a bomberos

CIUDAD FERNÁNDEZ.- Invitan a los jóvenes a formar parte del cuerpo de bomberos, ya que la corporación cuenta con pocos elementos y enfrentan problemas para atender una contingencia.

Rosendo Pecina, presidente del Comité de bomberos refiere que se tienen muchas carencias, igual de combustible y se tienen que atender muchos incendios de pastizales, se recibe un subsidio del Ayuntamiento el que resulta insuficiente para poder operar con eficiencia como se quisiera en una contingencia.  

Refiere que debido a las llamadas de auxilio enfrentan problemas para poder atenderlas, porque hay poco personal, algunos están en nómina, pero la mayoría son voluntarios y se les tiene que entregar una gratificación. 

Por lo que se les hace un llamado a los jóvenes interesados en formar parte del cuerpo de bomberos para que se acerquen, se les brindará una capacitación, se les pide que se unan al voluntariado. 

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Las oficinas están ubicadas en lo que fue la tienda del ISSSTE en la colonia Casa Blanca.

Desde donde se desplazan hasta donde son solicitados su servicios de auxilio.

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