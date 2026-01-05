logo pulso
CONVIVEN SOCIOS DE LA LONJA

CONVIVEN SOCIOS DE LA LONJA

Localizan camioneta, estaba desvalijada

Por Carmen Hernández

Enero 05, 2026 03:00 a.m.
Localizan camioneta, estaba desvalijada

RIOVERDE.- Localizan un vehículo abandonado y desvalijado en el camino al Nacimiento, la unidad tenía reporte de robo del pasado viernes. 

La unidad color azul, fue reportada como robada por parte de su propietario desde días pasados, por lo que ya se realizaban las indagatorias necesarias. 

Los elementos de la Guardia Civil Municipal realizaron un operativo, para su localización en diversos sectores de la ciudad.  

La unidad finalmente fue localizada en el camino a la comunidad El Nacimiento, una camioneta marca Dodge Ram tipo pick up azul, fue encontrada en un predio sin acceso y que estaba desvalijada, con partes que le faltaban. 

La unidad fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la República, donde la policía Investigadora realiza las indagatorias correspondientes para conocer quién pudiera haberla abandonado en ese lugar.

