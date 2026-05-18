Los bomberos salvadores

CIUDAD VALLES.- No todo termina en una historia cruel, los Bomberos de Valles rescataron a una perrita que cayó a un pozo y que había dejado a sus cachorros solos.

A eso de las siete y media de la noche, en un patio interior del domicilio marcado con el número 21 de la calle Lirio, en la 18 de Marzo, los chillidos de un perro alertaron a una familia.

Las láminas que se usan a guisa de tapadera en el pozo de agua de cuatro metros de profundidad (hoy casi vacío) estaban movidas y del interior de ese venero salía el chillido suplicante de una perrita color chocolate que hace poco dio a luz y que, sin la inspección de los dueños -unos comerciantes de la misma calle-, busca comida, mendrugos, basura o lo que sea para saciar el hambre que le provoca la crianza.

Llamaron a los bomberos de este municipio y acudieron para extraerla a donde cayó por falta de atención e impelida por el hambre.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La operación duró unos minutos y, después de afanarse por entrar al mismo pozo y jalar con cuerdas al operario de bomberos, la perrita salió a flote y salió corriendo a toda velocidad a ver sus cachorros. Los vecinos que estuvieron al pendiente del rescate estallaron en aplausos y se percataron de que no todas las historias que incluyen canes tienen por qué terminar mal.

Fue una noche de rescate animal para los bomberos, porque poco después acudieron al llamado de una funeraria que está en la calle Juan Sarabia, ya que aparecen tortugas en ese lugar y las resguardan en hieleras con agua hasta que van por ellas para ubicarlas en entornos propicios para esos quelonios. Los bomberos rescatistas fueron Vangel Gómez, Juan Prisco, Santos Aldhair Andablo, Alfredo González, Braulio Campillo y Salvador Barrios.