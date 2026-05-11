Los panteones, llenos para recordar a mamá

Matehuala.- Este domingo los panteones se llenaron de visitantes, personas que acudieron este 10 de mayo a recordar a su madre ya fallecida, entre lágrimas y música los matehualenses fueron a llevarle flores a mamá

El Panteón Hidalgo tuvo muy poca afluencia ya que es el camposanto más antiguo de Matehuala con más de doscientos años, sin embargo, los cementerios como el Guadalupe y Jardines de la Luz tuvieron un lleno total de personas que llegaban a cada minuto a visitar a sus mamás, es por eso que se extendió el horario de visita en este día.

Incluso adultos mayores que hace más de 50 años perdieron a su madre continúan acudiendo a visitarla, y es algo que hacen cada año, le llevan flores y platican con la sepultura sintiendo que su madre está con ellos.

Don Benito Ortiz quien tiene 88 años de edad, comentó que cada año va a la tumba de su madre en este día y aunque ella murió hace 45 años, siempre la tiene en su corazón y espera el momento de volverse a reunir con ella y darle un fuerte beso y un abrazo.

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Algunos músicos se encontraban en el panteón para cantarles a las mamas, algunas personas que no traían suficiente dinero lo que hacían era que llevaban bocinas inalámbricas en las cuales le ponían música a las mamas, afuera de los cementerios también había muchas personas ofreciendo venta de flores.