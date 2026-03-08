Marcha por la mujer termina con vítores para Senadora

AXTLA.- Una pequeña marcha y acto público conmemorativo del día de la mujer en Axtla terminó con vítores de "gobernadora" para la senadora Ruth González Silva.

Enla mañana, en la localidad gobernada por Clara María Castro Jonguitud, hubo una marcha en la que participó la senadora del Partido Verde Ruth González, así como otras verdes distinguidas, como la diputada verde del Distrito 14, Roxana Hernández Ramírez, entre otras más que aunque traían alguna prenda morada o violeta, usaban blusas del Partido Verde.

Durante la marcha y el evento, hubo alocuciones, las mujeres coreaban "gobernadora" en repetidas ocasiones o "te queremos, Ruth, te queremos".