Marcha por la mujer termina con vítores para Senadora

Por Redacción

Marzo 08, 2026 03:00 a.m.
A
Marcha por la mujer termina con vítores para Senadora

AXTLA.- Una pequeña marcha y acto público conmemorativo del día de la mujer en Axtla terminó con vítores de "gobernadora" para la senadora Ruth González Silva.

Enla mañana, en la localidad gobernada por Clara María Castro Jonguitud, hubo una marcha en la que participó la senadora del Partido Verde Ruth González, así como otras verdes distinguidas, como la diputada verde del Distrito 14, Roxana Hernández Ramírez, entre otras más que aunque traían alguna prenda morada o violeta, usaban blusas del Partido Verde.

Durante la marcha y el evento, hubo alocuciones, las mujeres coreaban "gobernadora" en repetidas ocasiones o "te queremos, Ruth, te queremos".

Turista muere ahogado en paraje de El Naranjo
Turista muere ahogado en paraje de El Naranjo

Turista muere ahogado en paraje de El Naranjo

SLP

Huasteca Hoy

La víctima, originaria de Altamira y trailero de profesión, visitaba el municipio con su familia.

Hallan sin vida a un hombre en paraje de Huehuetlán
Hallan sin vida a un hombre en paraje de Huehuetlán

Hallan sin vida a un hombre en paraje de Huehuetlán

SLP

Huasteca Hoy

Familiares informaron que el hombre padecía epilepsia y alcoholismo

Llama obispo a mujeres dar abrazos y evitar pintas
Llama obispo a mujeres dar abrazos y evitar pintas

Llama obispo a mujeres dar abrazos y evitar pintas

SLP

Jesús Vázquez

Familias claman porque llueva
Familias claman porque llueva

Familias claman porque llueva

SLP

Jesús Vázquez

La sequía está causando muchos problemas en comunidades