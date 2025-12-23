Marchan buscadoras por desaparición de policía

RIOVERDE.- Por el día del policía, madres buscadoras realizan una marcha en memoria de un oficial desaparecido en el 2011, dijo Tere Medina, representante del Colectivo Voz y Dignidad. Explicó que este lunes por la mañana se efectuó una marcha, en memoria de Edgar Daniel quien desapareció en enero del 2011 y que es hijo de una compañera.

Detalló que en cuanto a la cifra de desaparecidos varían, la Fiscalía no puede dar la cifra exacta, aunque la mayoría son de adolescentes, que se desconoce su paradero pero se teme ya hayan muerto.

Mencionó que a casi un año se enviaron unas muestras de ADN de unos cuerpos que encontraron en Pastora a Alemania, puntualizó que no tienen información y lo que se busca es tener los resultados a la brevedad.