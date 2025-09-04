logo pulso
Más días sin cobro de parquímetro

Por Redacción

Septiembre 04, 2025 03:00 a.m.
A
Más días sin cobro de parquímetro

CIUDAD VALLES.- Se extiende el periodo de gracia con el que los ciudadanos no pagarán parquímetros hasta el lunes 8 de septiembre.

El alcalde David Medina Salazar, dijo que hasta el próximo lunes habrá condonación de pago por estacionamiento en la zona centro, puesto que, luego de una comunicación con la empresa, resolvieron demostrar a la cabeza de la concesionaria que, al menos 19 parquímetros no funcionan y eso facilita la posibilidad de que a los vigilantes les coloquen arañas a los automovilistas que tardan en colocar nuevo boleto en cada dispositivo.

Esta revisión de campo tomará unos días más, por eso, el alcalde mencionó que durante estos días que vienen, jueves, viernes, sábado y domingo, no habrá pago por estacionamiento.

Hasta lograr un acuerdo que no perjudique a los usuarios de este servicio.

