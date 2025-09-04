T. SWIFT ¿EN EL SUPER BOWL?

Taylor Swift no necesita pedir permiso para brillar en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl. Según Roger Goodell, comisionado de la NFL, la puerta está abierta para que encabece el show cuando así lo decida.

En una reciente aparición en el programa “Today”, Goodell respondió a las preguntas sobre si los swifties, como se conoce a los seguidores de la artista, podrán verla en el escenario del Super Bowl LX. “Siempre nos encantaría que Taylor tocara. Es un talento muy, muy especial y, obviamente, sería bienvenida en cualquier momento”, afirmó el comisionado.

Aunque evitó confirmar su participación, Goodell dejó entrever que la decisión está en manos de Jay-Z y Roc Nation, responsables de organizar el espectáculo.