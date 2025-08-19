logo pulso
MÓNICA ES REINA DEL CDP

MÓNICA ES REINA DEL CDP

Medina negociará un acuerdo con Iberparking

Se buscan mejores condiciones para el Ayuntamiento por parquímetros

Por Miguel Barragán

Agosto 19, 2025 03:00 a.m.
A
Medina negociará un acuerdo con Iberparking

CIUDAD VALLES.- Ayer por la tarde, el Cabildo sostuvo una sesión en la que estaba contemplado el tema de la gestión económica de los parquímetros, pero prefirieron postergarlo el asunto confiados en que David Medina Salazar negocie tal caso, refirió Luis Ángel Contreras Malibrán, secretario del Ayuntamiento. 

La trabazón sobre el porcentaje de ganancia y administración de la empresa Iberparking no se ha podido suavizar, a pesar de que va más de medio 2025 y en la sesión de este lunes 18 de agosto no se puso el conflicto en la mesa, porque Contreras Malibrán explicó que los regidores confían en la negociación directa que hará Medina Salazar, quien, dicho sea de paso, no estuvo en la reunión oficial.

Hay la confianza en que el Alcalde logre un acuerdo que beneficie al municipio con mejores ingresos por el uso de los parquímetros que están instalados en la zona centro de la ciudadcon tarifa de cobro.

