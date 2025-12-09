logo pulso
Medina y Tecmol se atacan en redes

Se había dado una tregua, pero vuelven los dimes y diretes

Por Redacción

Diciembre 09, 2025 03:00 a.m.
A
CIUDAD VALLES.- Pleito mediático entre el alcalde David Medina Salazar y el excandidato José Luis Romero Calzada continúa en redes.

Desde el pasado fin de semana, el alcalde Medina retó a Tecmol sobre la entrega de 10 mil paquetes de láminas que supuestamente entregará el segundo y esto provocó la reacción del excandidato, quien ironiza y agradece al alcalde por "quererse sumar" a su proyecto de apoyo, mientras niega querer la candidatura por Valles.

Los mensajes se han dado, en el caso de Medina, a través de los medios de comunicación y en el de Romero Calzada, mediante su red social Facebook y, en ambos casos, presumen ser parte del proyecto del Gobernador, Ricardo Gallardo Cardona.

Desde la afiliación de Tecmol al Verde Ecologista, hubo una tregua de habladas y de retos entre los dos personajes, sin embargo, al final de este 2025, recomenzaron los dimes y diretes.

