Miente Universidad Intercultural sobre programa de lectura

CIUDAD VALLES.- Estudiantes de la Universidad Intercultural se quejan de que su escuela miente en Facebook diciendo que ellos participan en actividades culturales en la Biblioteca, cuando los llevan a ese lugar porque los salones no tienen aire acondicionado.

En una publicación de la página "Universidad Intercultural de San Luis Potosí" subida este viernes, hay una información sobre actividades de lectura hechas en la biblioteca de la escuela, con la finalidad de que los alumnos creen entornos de paz y libres de adicciones.

No obstante, en los comentarios, los alumnos desmienten el trasfondo de las fotografías -que en realidad muestran jóvenes en una habitación donde hay estantes con libros-, advirtiendo que van a ese espacio porque los salones no tienen aire acondicionado y los calores se han vuelto insoportables.

Este diario habló con un estudiante que corroboró la situación y dijo que los aires acondicionados solamente encienden, pero no enfrían y que esta situación ya la vivieron durante los calores pasados, esperan que se reparen los aparatos ante la temporada calurosa que ya está campeando.

