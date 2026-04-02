Miles de turistas visitan la Zona Media

RIOVERDE.- Sector hotelero espera un repunte en la ocupación de habitaciones, pues se considera una temporada fuerte esperando la llegada de miles de turistas a la región durante la Semana Santa.

Indicaron que por fortuna han llegado turistas de varios estados como Querétaro, San Luis Potosí, Guanajuato y Aguascalientes, que vienen a disfrutar de los parajes que tiene la región, como la Media Luna, las Grutas de Catedral y del Ángel, además de varios sitios dignos de visitarse y gozarse durante esta temporada.

Indicaron que esperan un repunte importante durante estas vacaciones de Semana Santa.

Refieren que otro atractivo más para el turista será que los precios de hospedaje no han tenido incremento, se mantienen estables para no afectar la economía familiar.

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