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Mísero presupuesto a educación indígena

Hay mil 500 planteles, incluyendo los de educación inicial

Por Redacción

Abril 19, 2026 03:00 a.m.
A
Mísero presupuesto a educación indígena

CIUDAD VALLES.- Del presupuesto de 200 millones que se pidió para la Educación Indígena, sólo se logró el cinco por ciento, de acuerdo con el líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación SNTE Sección 26, Juan Carlos Bárcenas Ramírez.

El líder sindical, que estuvo en varios eventos en Ciudad Valles, uno de ellos incluso con el Partido Nueva Alianza, en el Hotel Valles, comentó que se formuló al Congreso y al Ejecutivo estatal una petición de 200 millones de pesos, sin embargo, lo que se destinó para infraestructura, equipamiento y necesidades educativas de los pueblos originarios fueron 10 millones de pesos, es decir, un 5 por ciento de lo que pidió.

Hay 1 mil 500 planteles de educación indígena, incluyendo las de educación inicial y lo aprobado no será suficiente para los planteles, aunque sí para cuestiones administrativas, dijo el líder sindical y diputado local con licencia.

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