Monitorea PC seguridad en los negocios

RIOVERDE.- Elementos de Protección Civil Municipal continúan con el monitoreo de establecimientos, verifica que cuenten con extinguidores y ruta de evacuación para prevenir cualquier contingencia, aunque son medidas de seguridad que tienen que cumplir.

El titular de Protección Civil Municipal José de Jesús Hernández Juárez, señaló que refuerzan la supervisión, a través de la Coordinación Municipal, se efectuaron acciones orientadas a la seguridad y a la atención de reportes ciudadanos.

Señaló que se revisaron las medidas de seguridad en establecimientos.

También se recibió un reporte por aguas negras en un negocio de alimentos ubicado en el Bulevar Carlos Jonguitud Barrios y se realizó el acordonamiento de una acometida electrificada en la calle Insurgentes.

Lo que se busca es que los negocios cuenten con todas las medidas de seguridad y prevenir accidentes.