logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MÓNICA ES REINA DEL CDP

Fotogalería

MÓNICA ES REINA DEL CDP

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Monitorea PC seguridad en los negocios

Previenen riesgos de un accidente

Por Carmen Hernández

Agosto 19, 2025 03:00 a.m.
A
Monitorea PC seguridad en los negocios

RIOVERDE.- Elementos de Protección Civil Municipal continúan con el monitoreo de establecimientos, verifica que cuenten con extinguidores y ruta de evacuación para prevenir cualquier contingencia, aunque son medidas de seguridad que tienen que cumplir. 

El titular de Protección Civil Municipal José de Jesús Hernández Juárez, señaló que refuerzan la supervisión, a través de la Coordinación Municipal, se efectuaron acciones orientadas a la seguridad y a la atención de reportes ciudadanos.

Señaló que se revisaron las medidas de seguridad en establecimientos. 

También se recibió un reporte por aguas negras en un negocio de alimentos ubicado en el Bulevar Carlos Jonguitud Barrios y se realizó el acordonamiento de una acometida electrificada en la calle Insurgentes. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo que se busca es que los negocios cuenten con todas las medidas de seguridad y prevenir accidentes.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Celebran día del joven católico
Celebran día del joven católico

Celebran día del joven católico

SLP

Jesús Vázquez

Grupos juveniles realizan marcha por calles de la ciudad

Elioth va por última vez a la escuela
Elioth va por última vez a la escuela

Elioth va por última vez a la escuela

SLP

Miguel Barragán

Compañeros le dan el último adiós a su amigo del alma

Taxista choca contra automóvil
Taxista choca contra automóvil

Taxista choca contra automóvil

SLP

Redacción

Uniforman a policías de Ciudad Fernández
Uniforman a policías de Ciudad Fernández

Uniforman a policías de Ciudad Fernández

SLP

Carmen Hernández