Motociclista choca contra vagoneta

CIUDAD VALLES.- Un motociclista invadió un carril y chocó contra una vagoneta en la carretera Valles-Mante, resultando con varias lesiones.

La tarde de este jueves, Luis Manuel López, de 24 años de edad y vecino del ejido Los Sabinos, sufrió un percance mientras circulaba en su motocicleta Italika tipo cross, con dirección de Mante hacia Ciudad Valles.

El muchacho mencionó que alguien lo seguía, sin proporcionar más detalles, y que por ese motivo manejaba a alta velocidad.

Sin embargo, al llegar cerca del cruce con la calle Antiguo Camino al Mante, intentó desviarse del camino, pero invadió el carril contrario y chocó de frente contra una vagoneta Nissan Quest gris.

A causa del impacto, Luis Manuel resultó con lesiones en diversas partes del cuerpo y tuvo que ser auxiliado por paramédicos de la Cruz Roja, quienes lo trasladaron a un hospital.

Oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal tomaron conocimiento del accidente.

El motociclista manifestó su intención de hacerse responsable de los daños y buscar un acuerdo con el propietario de la vagoneta.