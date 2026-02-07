Muere adulto mayor al sufrir un infarto

Matehuala.- Falleció un hombre en la Plaza Juárez al sufrir un infarto al lugar acudieron los paramédicos de Cruz Roja que trataron de reanimarlo aplicándole técnicas de RCP, pero lamentablemente ya no se pudo hacer nada por él, falleciendo.

Los hechos ocurrieron en la Plaza Juárez la mañana del viernes, cuando un hombre de 70 años de edad que se dedica a la venta de quesos se sintió mal, acomodo su bicicleta en la que se trasladaba y se sentó en una jardinera, al poco tiempo se desvaneció, testigos pidieron apoyo a las corporaciones de auxilio para solicitar su apoyo.

Al lugar llegaron rápidamente los paramédicos de Cruz Roja quienes trataron de reanimar al hombre, le hicieron técnicas de RCP, ya nada se pudo hacer por él, por lo que se pidió apoyo a la Policía Municipal, quienes llegaron y colocaron cinta color para evitar que se llenara de mirones el lugar, para llevar a cabo las investigaciones en lo que llegaban los peritos.