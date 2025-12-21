Muere hombre de un infarto

Ciudad Fernández.- Un hombre fue localizado tirado en la vía pública el que luego de ser valorado, ya no tenía signos vitales, habría sufrido un infarto en la calle Morelos y quedó inerme en la vía pública.

Familias que transitaban por la calle Morelos, se percataron de un hombre que estaba tirado en un terreno baldío, por lo que pidieron el apoyo a los números de emergencia, para que fuera revisado y brindarle los primeros auxilios.

Al llegar paramédicos de Protección Civil se percataron que el hombre ya había fallecido, presuntamente había sufrido un infarto. A bordo de la ambulancia fue trasladado a recibir atención médica, pero resultó inútil ya había fallecido. Al nosocomio se congregaron los familiares, para saber el estado de salud del hombre, los que fueron informados de su fallecimiento.