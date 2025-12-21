logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

"EL NIÑO QUE SALVó LA NAVIDAD"

Fotogalería

"EL NIÑO QUE SALVó LA NAVIDAD"

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Muere hombre de un infarto

Por Carmen Hernández

Diciembre 21, 2025 03:00 a.m.
A
Muere hombre de un infarto

Ciudad Fernández.- Un hombre fue localizado tirado en la vía pública el que luego de ser valorado, ya no tenía signos vitales, habría sufrido un infarto en la calle Morelos y quedó inerme en la vía pública.

Familias que transitaban por la calle Morelos, se percataron de un hombre que estaba tirado en un terreno baldío, por lo que pidieron el apoyo a los números de emergencia, para que fuera revisado y brindarle los primeros auxilios.  

Al llegar paramédicos de Protección Civil se percataron que el hombre ya había fallecido, presuntamente había sufrido un infarto.  A bordo de la ambulancia fue trasladado a recibir atención médica, pero resultó inútil ya había fallecido.  Al nosocomio se congregaron los familiares, para saber el estado de salud del hombre, los que fueron informados de su fallecimiento.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Gobierno deberá pagar FAISPIAM tras amparo judicial
Gobierno deberá pagar FAISPIAM tras amparo judicial

Gobierno deberá pagar FAISPIAM tras amparo judicial

SLP

Huasteca Hoy

Tras amparo judicial, Gobierno se verá obligado a desembolsar fondos del FAISPIAM para comunidades en 2025 y 2026.

Gobernador confirma acción policial contra extorsiones en mercados
Gobernador confirma acción policial contra extorsiones en mercados

Gobernador confirma acción policial contra extorsiones en mercados

SLP

Huasteca Hoy

Ricardo Gallardo asegura incursión de policías de investigación contra extorsiones en mercados locales de Ciudad Valles

Derrapan motociclistas y resultan lesionados
Derrapan motociclistas y resultan lesionados

Derrapan motociclistas y resultan lesionados

SLP

Redacción

Cortocircuito provoca incendio en una casa
Cortocircuito provoca incendio en una casa

Cortocircuito provoca incendio en una casa

SLP

Carmen Hernández