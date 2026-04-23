Muere un hombre tras ataque con arma blanca en Valles

CIUDAD VALLES.- Un hombre que había sido agredido con arma blanca hace unos días falleció en el Hospital General de Ciudad Valles.

El infortunado respondía en vida al nombre de Miguel Ángel, tenía 56 años de edad y era vecino de la colonia Juárez.

Fuentes oficiales informaron que fue ingresado al Hospital General la noche del 11 de abril del año en curso, con lesiones producidas por arma blanca.

La agresión habría ocurrido en la galera del ejido El Azulejo, aunque no se dieron a conocer los motivos ni la identidad del agresor.

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Debido a que las lesiones afectaron órganos vitales, Miguel Ángel no se recuperó y perdió la vida la noche del miércoles.

La Fiscalía General del Estado ya había abierto una carpeta de investigación por lesiones calificadas, pero ahora quien resulte responsable tendrá que enfrentar el delito de homicidio.