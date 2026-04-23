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Mujer resulta herida por una bala perdida

Por Carmen Hernández

Abril 23, 2026 03:00 a.m.
A
Mujer resulta herida por una bala perdida

CIUDAD FERNÁNDEZ.- Una mujer resultó lesionada por una bala perdida en el Barrio de San Antonio de las Higueras, cuando se escucharon disparos y la fémina cayó al piso herida, desconociéndose de dónde provino la bala.  

Los hechos ocurrieron la tarde del martes, cuando una mujer de 24 años de edad caminaba hacia su casa y al llegar a la esquina de Juárez y Canal de la Media Luna, de pronto una bala perdida le causó una herida. 

La mujer resultó lesionada en un brazo. 

Vecinos que se percataron de los hechos solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia.  

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Al lugar acudió personal de Protección Civil Municipal, quienes luego de evaluarla la trasladaron a recibir atención médica al Hospital Regional de Rioverde.   La joven mujer se llevó un gran susto, la lesión la mantendrá incapacitada por un lapso de 20 días.

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