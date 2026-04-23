Preparan otra Feria de Empleo

RIOVERDE.- pasada Feria del Empleo que se realizó logró 138 personas desempleadas obtuvieran un trabajo con todas las prestaciones de ley.

La delegada del Servicio Nacional del Empleo (SNE) Ana Lilia Zúñiga Sánchez, dio a conocer que a principios de año se efectuó el evento donde participaron 29 empresas de la Zona Media ofertando fuentes laborales en diversos cargos.

En el evento participaron empresas como Icat, Jóvenes Construyendo el Futuro, Instituto de Educación para los Adultos y Seguro Social, entre otros. Incluso se ofertaron 319 empleos, logrando colocarse a 138 personas, que cuentan con todas las prestaciones de ley y un empleo seguro.

Este tipo de actividades continuarán en los municipios de la Zona Media, en apoyo de personas que estén desempleadas, con un empleo seguro y todas las prestaciones de ley.

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