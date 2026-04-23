Viento derrumba árbol, que colapsa una barda

Matehuala.- El martes por la noche debido a una fuerte tormenta eléctrica acompañada de vientos terminó derribando un árbol del Casino Club de Leones, el cual derrumbó la barda del inmueble, que se encuentra por la calle Querétaro.

Los hechos se originaron en la colonia República, ya que por la lluvia y fuerte viento que se generaron, terminó desplomándose un árbol que se encontraba en el interior del terreno del Casino Club de Leones que cayó sobre la barda de este lugar, además se llevó los cables de energía eléctrica de la calle, dejando sin luz a los habitantes de esta colonia.

Los vecinos inmediatamente, al escuchar el ruido, salieron a asomarse y al ver el árbol tirado pidieron apoyo.

Los habitantes mencionaron que se escuchó un fuerte estruendo al momento de caer el árbol, ya que se llevó los cables de energía eléctrica, se vio fuego salir de los cables.

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La situación no llegó a mayores, pero sí se fue la energía eléctrica en varias calles de la colonia. Debido a la lluvia, fue hasta la mañana del miércoles que trabajadores del departamento de Ecología acudieron a cortar el árbol.

Luego llegó personal de la Comisión Federal de Electricidad, quienes ante el problema que se generó, tuvieron que cambiar los cables de la red eléctrica, una labor que les llevó varias horas, aproximadamente a la una de la tarde regresó la energía eléctrica.

Directivos del Club de Leones estuvieron al pendiente de lo ocurrido, fuera de la barda que se rompió desplomó y el árbol, no hubo más daños materiales, menos personas lesionadas.