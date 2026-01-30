Muerte materna en el Hospital General

CIUDAD VALLES.- Este martes, una mujer joven que estaba en labor de parto murió en el Hospital General de Valles.

De acuerdo con información extraoficial, aunque confirmada por fuentes fidedignas a este diario, la mujer era originaria de Aquismón, tenía 34 años de edad y murió por complicaciones sufridas durante el trance de dar a luz.

La paciente habría llegado con tiempo al lugar, sin embargo, de última hora habrían ocurrido las complicaciones y no se sabe si el deceso se debió a una negligencia o a un problema originado en la salud de la parturienta.

A principios de agosto del año pasado, una mujer de 19 años de edad, también originaria de Aquismón perdió la vida, en aquella ocasión, por una dilación en el traslado de la joven que no resistió el proceso, una vez que llegó al nosocomio, aunque su producto, sobrevivió.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En esta última ocasión, las condiciones de salud y los motivos del deceso no han sido revelados por IMSS Bienestar, el ahora rector de los hospitales y clínicas que entregó el Gobierno del estado a la Federación.