logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡GRAN DIVERSIÓN Y ALEGRÍA!

Fotogalería

¡GRAN DIVERSIÓN Y ALEGRÍA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Muerte materna en el Hospital General

Por Redacción

Enero 30, 2026 03:00 a.m.
A
Muerte materna en el Hospital General

CIUDAD VALLES.- Este martes, una mujer joven que estaba en labor de parto murió en el Hospital General de Valles.

De acuerdo con información extraoficial, aunque confirmada por fuentes fidedignas a este diario, la mujer era originaria de Aquismón, tenía 34 años de edad y murió por complicaciones sufridas durante el trance de dar a luz.

La paciente habría llegado con tiempo al lugar, sin embargo, de última hora habrían ocurrido las complicaciones y no se sabe si el deceso se debió a una negligencia o a un problema originado en la salud de la parturienta.

A principios de agosto del año pasado, una mujer de 19 años de edad, también originaria de Aquismón perdió la vida, en aquella ocasión, por una dilación en el traslado de la joven que no resistió el proceso, una vez que llegó al nosocomio, aunque su producto, sobrevivió.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


En esta última ocasión, las condiciones de salud y los motivos del deceso no han sido revelados por IMSS Bienestar, el ahora rector de los hospitales y clínicas que entregó el Gobierno del estado a la Federación. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Alcalde de San Ciro se pronuncia tras detención de comandante
Alcalde de San Ciro se pronuncia tras detención de comandante

Alcalde de San Ciro se pronuncia tras detención de comandante

SLP

Redacción

Pide esperar investigaciones por emboscada a la GCE

Colonia Las Cumbres, en penumbras
Colonia Las Cumbres, en penumbras

Colonia Las Cumbres, en penumbras

SLP

Jesús Vázquez

Genera inseguridad, colonos piden se arregle esta falla

Invita el ICAt a curso de barbería
Invita el ICAt a curso de barbería

Invita el ICAt a curso de barbería

SLP

Carmen Hernández

Suspenderán servicio en Tesorería lunes y martes
Suspenderán servicio en Tesorería lunes y martes

Suspenderán servicio en Tesorería lunes y martes

SLP

Redacción