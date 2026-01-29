logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡RADIANTE Y FELIZ!

Fotogalería

¡RADIANTE Y FELIZ!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Invita el ICAt a curso de barbería

Por Carmen Hernández

Enero 29, 2026 03:00 a.m.
A
Invita el ICAt a curso de barbería

Rioverde.- Invitan a los cursos del Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICAT) que iniciarán el próximo 3 de febrero en varias facetas, iniciando con uno de barbería que se pondrá en marcha a partir del próximo martes.  

Matilde Noyola Correa delegado del ICAT en la Zona Media, dio a conocer que se continúan acercando los cursos de capacitación a la población en general, personas a partir de los 16 años. 

Refiere la funcionaria que el curso de barbería básico se realizará los días 3, 10, 17 y 24 de febrero, en un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde en las instalaciones del Icat. 

El curso lo impartirá el especialista Servando Rea, podrán asistir personas con edades desde los 16 años. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Los participantes con las constantes capacitaciones podrán emprender su propio negocio.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Convocan a jóvenes para la Guardia Civil
Convocan a jóvenes para la Guardia Civil

Convocan a jóvenes para la Guardia Civil

SLP

Carmen Hernández

Bajo investigación, policías por extorsión
Bajo investigación, policías por extorsión

Bajo investigación, policías por extorsión

SLP

Redacción

No ha llegado ninguna notificación sobre el caso: director

Conmemoran aniversario del Panteón Hidalgo
Conmemoran aniversario del Panteón Hidalgo

Conmemoran aniversario del Panteón Hidalgo

SLP

Jesús Vázquez

Hay leyendas del cementerio, además de personajes ahí sepultados

Ofrecen curso para impulsar comercio a Pymes locales
Ofrecen curso para impulsar comercio a Pymes locales

Ofrecen curso para impulsar comercio a Pymes locales

SLP

Miguel Barragán