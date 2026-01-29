Invita el ICAt a curso de barbería

Rioverde.- Invitan a los cursos del Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICAT) que iniciarán el próximo 3 de febrero en varias facetas, iniciando con uno de barbería que se pondrá en marcha a partir del próximo martes.

Matilde Noyola Correa delegado del ICAT en la Zona Media, dio a conocer que se continúan acercando los cursos de capacitación a la población en general, personas a partir de los 16 años.

Refiere la funcionaria que el curso de barbería básico se realizará los días 3, 10, 17 y 24 de febrero, en un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde en las instalaciones del Icat.

El curso lo impartirá el especialista Servando Rea, podrán asistir personas con edades desde los 16 años.

Los participantes con las constantes capacitaciones podrán emprender su propio negocio.