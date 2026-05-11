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Mujer, a punto de morir ahogada

Por Carmen Hernández

Mayo 11, 2026 03:00 a.m.
A
Mujer, a punto de morir ahogada

RIOVERDE.- Una mujer que sufrió una descompensación metabólica cuando se encontraba  nadando en el canal de la Media Luna, fue auxiliada por paramédicos y elementos de Protección Civil, ante el riesgo de que pudiera sufrir un accidente de fatales consecuencias.

 Habitantes que se encontraban en el canal de la Media Luna y Matamoros, se percataron que una mujer sufrió un accidente en las aguas del canal, en el Ejido del Refugio, con el riesgo de que pudiera morir ahogada.  

Se solicitó auxilio y arribaron los paramédicos del cuerpo de bomberos, quienes le brindaron atención médica a la fémina que sufrió una descomposición metabólica cuando se encontraba nadando. 

Así mismo los paramédicos trasladaron a la fémina a recibir atención médica al Hospital Regional de Rioverde, para que fuera evaluada y recibir la atención especializada que requería.

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