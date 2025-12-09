Mujer lesionada, al caer de camioneta

CIUDAD VALLES.- Una mujer resultó lesionada al caer de una camioneta en movimiento, en la entrada al fraccionamiento El Sol.

La noche del domingo, brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) auxiliaron a una mujer de 66 años de edad, identificada como Melitona, vecina del barrio Los Filtros.

Se encontraba tirada sobre la calle Vía Láctea, cerca del cruce con la calle Adolfo López Mateos; reportaba dolor intenso en un brazo y presentaba un golpe en el rostro, por lo que fue llevada a un sanatorio particular.

Según testigos, la mujer viajaba en la caja de una camioneta Ford Ranger roja, junto a otros familiares, luego de haber salido de una fiesta.

Pero en la intersección mencionada, el conductor perdió el control de la unidad y provocó un choque, motivo por el cual la sexagenaria salió proyectada y cayó sobre la superficie de rodamiento.

Aparentemente las lesiones no eran graves; sin embargo, sí requería atención médica, por lo que fue trasladada a la clínica.