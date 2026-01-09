logo pulso
Mujer sufre muerte cerebral luego de cirugía estética

Por Redacción

Enero 09, 2026 03:00 a.m.
Mujer sufre muerte cerebral luego de cirugía estética

CIUDAD VALLES.- Mujer joven termina con muerte cerebral después de una cirugía en un centro médico privado de Valles.

El sábado pasado, una mujer de 30 años se sometió a una operación de nariz en una clínica particular de la colonia Obrera y tuvo una complicación de salud que se ha convertido en tema de controversia en redes sociales, ya que entró a estado de coma y fue trasladada a un hospital particular también de la colonia Obrera.

Después de varios intentos médicos de sacarla de ese estado, hubo una decisión de trasladarla al Hospital General de Zona 6 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde el reporte médico es de muerte cerebral.

De acuerdo con datos del IMSS, la joven mujer sufría de una malformación vascular congénita que complicó su salud de manera repentina durante la operación y eso la habría dejado postrada en este último hospital.

