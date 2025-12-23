Ni bonos, ni uniformes, solo zacahuil a policías

CIUDAD VALLES.- El alcalde dijo que le quedó mal el proveedor del banquete para el día del policía, sin embargo, pudo conseguir zacahuiles de último momento.

El zacahuil es un platillo típico de la Huasteca, pero también es un alimento cotidiano, no para ocasiones especiales, de acuerdo con algunos policías que se quejaron de que eso les ofrecieran esta mañana, después de la misa conmemorativa de su día.

Poco después, el alcalde, quien repartió algunos regalos a uniformados, se justificó ante la prensa diciendo que el proveedor del banquete, al que no quiso exponer, le había quedado mal y que había resuelto con la entrega de seis zacahuiles.

Poco después inauguró instalaciones de videovigilancia en las instalaciones de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

