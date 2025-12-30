logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ÉPOCA DE REFLEXIÓN Y AMOR

Fotogalería

ÉPOCA DE REFLEXIÓN Y AMOR

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Niegan coheteros vender pirotecnia de alto impacto

Por Redacción

Diciembre 30, 2025 03:00 a.m.
A
Niegan coheteros vender pirotecnia de alto impacto

CIUDAD VALLES.- Los coheteros que expenden atrás de los terrenos de la Feria afirman que no venden explosivos de alto impacto, como los que se usan en fiestas patronales o en el día de la Independencia.

Uno de los vendedores de estos productos, Guadalupe Contreras Pérez, -quien fue alcalde interino aquí en Valles de junio a octubre de 2021- negó tener fuegos artificiales de mucha explosividad, como los usados en grandes fiestas populares, puesto que ni siquiera hay clientela para ese tipo de artefactos.

El Gobernador del Estado dijo que desde este lunes habría operativos en las cuatro zonas del estado para evitar que se venda pirotecnia explosiva, ya que dijo que sólo se venderá la que produce luz.

En Valles, artefactos como palomitas, caras de diablo o mano de Hulk se expenden de manera regular como otros años, pero son explosivos que no llegan a causar severos daños.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Abundan pedigüeños en cruceros
Abundan pedigüeños en cruceros

Abundan pedigüeños en cruceros

SLP

Carmen Hernández

Menores de edad son usados por adultos para pedir caridad

Jóvenes acuden a recoger cartilla militar
Jóvenes acuden a recoger cartilla militar

Jóvenes acuden a recoger cartilla militar

SLP

Carmen Hernández

Motociclista ebrio chocó contra repartidor
Motociclista ebrio chocó contra repartidor

Motociclista ebrio chocó contra repartidor

SLP

Redacción

Llaman a no regalar mascotas a niños
Llaman a no regalar mascotas a niños

Llaman a no regalar mascotas a niños

SLP

Carmen Hernández