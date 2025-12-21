Niña gana concurso de la nueva mascota de Dapas
CIUDAD VALLES.- Victoria Grimaldo Vázquez es la niña ganadora de la convocatoria hecha por la Dapas para diseñar a la nueva mascota del organismo operador del agua.
La Dapas convocó a los niños de nueve a 12 años de edad a participar en un concurso de dibujo, con el que se elegiría a la nueva mascota de la Cultura del Agua, que es el esfuerzo que hace la Dapas para el cuidado y la buena administración del recurso hídrico.
Victoria, quien tiene además el antecedente de ser una niña con promedio de 10 en la primaria Enrique Almazán Nieto creó a Axolín, un ajolote que será la imagen con la que el organismo hará el vínculo con escuelas y ciudadanía en general para la conservación y cuidado del líquido más importante sobre la tierra.
En segundo lugar quedaron Mia Giselle Lárraga Luna y Marilé Zúñiga Sánchez y en tercer lugar Megan Miranda Medina y Emmanuel Gómez Medina.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Gobierno deberá pagar FAISPIAM tras amparo judicial
Huasteca Hoy
Tras amparo judicial, Gobierno se verá obligado a desembolsar fondos del FAISPIAM para comunidades en 2025 y 2026.
Gobernador confirma acción policial contra extorsiones en mercados
Huasteca Hoy
Ricardo Gallardo asegura incursión de policías de investigación contra extorsiones en mercados locales de Ciudad Valles