Niña gana concurso de la nueva mascota de Dapas

Por Redacción

Diciembre 21, 2025 03:00 a.m.
A
Niña gana concurso de la nueva mascota de Dapas

CIUDAD VALLES.- Victoria Grimaldo Vázquez es la niña ganadora de la convocatoria hecha por la Dapas para diseñar a la nueva mascota del organismo operador del agua.

La Dapas convocó a los niños de nueve a 12 años de edad a participar en un concurso de dibujo, con el que se elegiría a la nueva mascota de la Cultura del Agua, que es el esfuerzo que hace la Dapas para el cuidado y la buena administración del recurso hídrico.

Victoria, quien tiene además el antecedente de ser una niña con promedio de 10 en la primaria Enrique Almazán Nieto creó a Axolín, un ajolote que será la imagen con la que el organismo hará el vínculo con escuelas y ciudadanía en general para la conservación y cuidado del líquido más importante sobre la tierra.

En segundo lugar quedaron Mia Giselle Lárraga Luna y Marilé Zúñiga Sánchez y en tercer lugar Megan Miranda Medina y Emmanuel Gómez Medina. 

