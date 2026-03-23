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Obra de drenaje afecta a ciudadanos

Por Redacción

Marzo 23, 2026 03:00 a.m.
A
Obra de drenaje afecta a ciudadanos

ÉBANO.- Desde hace cuatro meses, el Gobierno municipal de José Guadalupe Ordaz mandó abrir la calle Francisco J. Mujica para arreglar el drenaje y así la dejaron, destruida, lo que está afectando a los colonos.

En noviembre pasado, mandaron abrir alrededor de 40 metros de la calle mencionada para hacer unos arreglos de drenaje, pero desde el año pasado se quedó abierta la zanja y no han acudido a cerrarla.

Este domingo 22 de marzo fueron dos personas a intentar quitar escombro y arreglar la superficie de la calle, pero a mano limpia y sin maquinaria.

En ese lugar, ha habido caídas de peatones que no tienen de otra más que pasar por ahí, por eso los colonos piden que se concluya de una vez y dejen como estaba la calle.

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