Ofrece JS curso a auxiliares de salud

En temas prioritarios de salud como depresión y suicidio, saneamiento básico

Por Jesús Vázquez

Diciembre 20, 2025 03:00 a.m.
A
Matehuala.- Personal de la Jurisdicción Sanitaria número II llevó a cabo cursos de capacitación para auxiliares de salud, donde hablaron sobre diferentes enfermedades que se están presentando, además de algunos problemas sociales que pasan con los pacientes que se encuentran en una situación difícil, participaron personas de distintos municipios que abarca esta Jurisdicción. 

Una auxiliar de salud es una persona de la comunidad que de forma altruista adquiere la responsabilidad de promover y cuidar de las personas, las familias y el ambiente en el que viven. 

Es el agente comunitario de los Servicios de Salud de San Luis Potosí, vigila la salud de las familias de su localidad, sirve como puente entre los servicios de salud y las personas, ayudando a promover hábitos saludables y a conectar a la población con la atención médica. 

Su labor es crucial para garantizar el acceso a la salud en su localidad, se caracteriza por ser voluntaria, altruista, líder, brindando el cuidado básico y educación para la salud. 

La Jurisdicción Sanitaria No. II., a través de la Coordinación de Primer Nivel de Atención en el Programa de Auxiliares de Salud, llevó a cabo capacitaciones en temas prioritarios de salud como depresión y suicidio, saneamiento básico, rabia, Hepatitis A, VIH SIDA, enfermedades diarreicas y enfermedades respiratorias, contando con la presencia de las auxiliares de los municipios de Matehuala, Cedral, Villa de la Paz, Vanegas, Venado y Moctezuma. 

