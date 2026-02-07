Ofrecen foro sobre derechos y obligaciones en escuela

CIUDAD FERNÁNDEZ.- Brindan pláticas sobre derechos, obligaciones y valores a alumnos de la Escuela Primaria Emiliano Zapata.

Personal de la secretaría general se trasladó al Ejido del Refugio, para llevar a cabo una plática a los alumnos de la institución educativa para conocer sus derechos.

Se les habló sobre los derechos y obligaciones, fomentando el respeto y la responsabilidad.

La igualdad e inclusión promoviendo también la tolerancia y el trato digno.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Se les concientizó a los estudiantes sobre la importancia del uso responsable de la tecnología, por su edad, no es recomendable que cuenten con un teléfono celular, porque el uso inadecuado puede representar riesgos que pueden poner en peligro su integridad física.