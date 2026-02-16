logo pulso
Ofrecen pláticas de vialidad para los mineros

Alternativa para prevenir un accidente

Por Jesús Vázquez

Febrero 16, 2026 03:00 a.m.
A
Ofrecen pláticas de vialidad para los mineros

VILLA DE LA PAZ.- Elementos de Seguridad Pública Municipal impartieron pláticas informativas y demostrativas a trabajadores de una empresa minera, relativo a la prevención de accidentes viales durante el traslado a sus áreas de trabajo y de regreso a casa.

Fueron más de 120 trabajadores de la empresa "Negociación Minera Santa María de la Paz y Anexas S.A. de C.V. (NEMISA)", los que recibieron las pláticas, en donde se dieron a conocer las cifras de accidentes y sus consecuencias tanto en lesiones, daños materiales, situaciones jurídicas y hasta pérdidas humanas.

Asimismo, se recalcó la importancia de conocer el reglamento de Tránsito y Vialidad para saber el significado de cada anuncio y sobre todo de respetar los límites de velocidad y conducir de manera responsable y cordial para respetar al peatón. 

Estos foros se realizan debido a que se han incrementado los accidentes viales por no respetar la señalética y manejar a exceso de velocidad, en estos percances algunas personas sufren alguna amputación o pierden hasta la vida.

Los directivos y trabajadores de la empresa minera agradecieron a la corporación policiaca por las pláticas que sin duda serán de mucha ayuda para la responsabilidad y cultura vial.

