Ofrecerá municipio descuentos en Predial

CIUDAD FERNÁNDEZ.- Inicia el municipio campaña de descuentos en el pago del impuesto Predial desde un 15% en el pago del año 2026.

Las autoridades municipales dieron a conocer que por inicio de año, se estarán brindando descuentos en el pago del Impuesto Predial para que propietarios de inmuebles puedan aprovechar esta oportunidad para ponerse al corriente.

Para el mes de enero otorgarán un 15%, durante febrero será de un 10% y para el mes de marzo de un 5%.

Las oficinas estarán abiertas de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde, así como los sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde.

En cuanto a los adultos mayores, jubilados y pensionados, recibirán un descuento de un 50%, por lo que se invita a la ciudadanía para que se ponga al corriente en sus pagos del Impuesto Predial aprovechando los descuentos que se ofrecen.