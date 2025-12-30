Ola de accidentes en la zona urbana

CIUDAD VALLES.- Tres accidentes viales se registraron en la zona urbana de Ciudad Valles, dejando como saldo únicamente daños materiales.

El primero ocurrió en el cruce de la avenida Ejército Mexicano y la calle Guanajuato, cerca de la colonia Tipzén, donde un vehículo Dodge gris chocó contra una camioneta SUV, modelo reciente.

Los daños materiales fueron mínimos y, tras la intervención de oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, los conductores llegaron a un acuerdo.

Por otro lado, en el cruce de las calles Lerdo de Tejada y Zaragoza, en la colonia Altavista, el conductor de una camioneta Mitsubishi gris habría omitido el señalamiento de alto, provocando un choque con un vehículo Nissan Tiida verde, habilitado como taxi del sitio Central Camionera.

En este caso, los daños fueron de consideración; sin embargo, los involucrados resultaron ilesos y también lograron llegar a un acuerdo.

Poco después, sobre el bulevar México-Laredo, entre Juárez e Hidalgo, un vehículo Nissan Tsuru azul chocó contra un Nissan Versa blanco, modelo reciente.

Los daños fueron mínimos; no obstante, los conductores decidieron permanecer en el lugar hasta la llegada de las autoridades, lo que ocasionó congestionamiento vial.

Finalmente, tras la intervención de oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, se logró un acuerdo entre los involucrados.