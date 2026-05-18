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Ola de incendios ponen en jaque a los bomberos

Por Carmen Hernández

Mayo 18, 2026 03:00 a.m.
A
Ola de incendios ponen en jaque a los bomberos

CIUDAD FERNÁNDEZ.- Continúas la ola de incendios poniendo en jaque a los bomberos, ya que en la reciente la semana se generaron 6 siniestros, la mayoría provocados, pero que generan muchos problemas a los tragahumo para poder sofocarlos. 

El comandante del cuerpo de bomberos Jorge Armando Ruiz Barragán, dijo que se está acudiendo a las llamadas de auxilio que se reciben en la dependencia, pues de no atenderse podrían generar un problema mayor.  

Señaló que se han registrado durante la reciente semana 6 incendios, en la carretera federal 70 y calle Hidalgo en el Ejido del Refugio. 

Así como en la Bajada del río y San Isidro de los Llanitos, incendio de pastizal en la calle Valentín Gama, en el Fraccionamiento Gama, entre otros, pero que se han controlado. 

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Puntualizó que la mayoría han sido provocados por la mano del hombre, por lo que se exhorta a la población a evitar limpiar los terrenos con fuego, pues siempre se sale de control y luego no hallan como controlar el fuego.

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