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Organizan Rucos Night, evento pro bomberos

Por Carmen Hernández

Mayo 25, 2026 03:00 a.m.
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Organizan Rucos Night, evento pro bomberos
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      RIOVERDE.- Este próximo 20 de junio se llevará el evento de Rucos Night en pro del cuerpo de bomberos de Rioverde, por lo que se invita a la población acudir porque lo que se logre captar de recursos serán para necesidades que enfrentan los bomberos.  

      Ricardo Canseco Hernández comandante del cuerpo de bomberos, dio a conocer que se sigue trabajando en beneficio de bomberos, por las necesidades que enfrentan y los pocos apoyos que reciben.  

      Por lo que para este próximo 20 de junio a partir de las 9 de la noche en el Hotel Premier, se estará llevando a cabo el evento Rucos Night noche de retro, los boletos estarán a la venta en Mariscos Nacho, Estación de bomberos y Dulcería la Piñata.  

      Piden a la ciudadanía que cooperen adquiriendo su boleto.

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