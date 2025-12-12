logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Bad Bunny: regreso triunfal en su primer concierto en CDMX

Fotogalería

Bad Bunny: regreso triunfal en su primer concierto en CDMX

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Organizó SCT posada para transportistas

Por Redacción

Diciembre 12, 2025 03:00 a.m.
A
Organizó SCT posada para transportistas

CIUDAD VALLES.- Organizó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) una posada a transportistas con regalos y con vítores al Gobernador, en donde gritaron "estamos listos".

En el evento, dispusieron mil sillas plegables en la cancha de handball del Manuel Gómez Morín y estuvo encabezado por Araceli Martínez Acosta, secretaria de Comunicaciones y Transportes, el alcalde David Medina Salazar y el secretario, Luis Ángel Contreras Malibrán y el delegado de la Sedesore, Jesús Guadalupe González Vargas.

El Gobernador envió un mensaje en video de 20 segundos y no asistió por tener una reunión de seguridad con la Presidenta Sheinbaum.

En el evento hubo entrega de regalos a través de una rifa numerada y zacahuil en el menú, no sin antes los transportistas ser impelidos a hacer la ola y agradecer al Gober ausente por el evento (el primero en su tipo) y gritar "estamos listos", aunque no se aclaró para que se alistaban.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Menor lesionado al caer de carretón
Menor lesionado al caer de carretón

Menor lesionado al caer de carretón

SLP

Carmen Hernández

Impactan camión de paquetería y camioneta
Impactan camión de paquetería y camioneta

Impactan camión de paquetería y camioneta

SLP

Redacción

Capacitan a auxiliares de salud comunitarios
Capacitan a auxiliares de salud comunitarios

Capacitan a auxiliares de salud comunitarios

SLP

Carmen Hernández

Para que brinden auxilio a lesionados

Baja población estudiantil en la Huasteca Norte
Baja población estudiantil en la Huasteca Norte

Baja población estudiantil en la Huasteca Norte

SLP

Redacción

Pese a ello se habla de crecimiento de más planteles educativos