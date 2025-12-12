Organizó SCT posada para transportistas

CIUDAD VALLES.- Organizó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) una posada a transportistas con regalos y con vítores al Gobernador, en donde gritaron "estamos listos".

En el evento, dispusieron mil sillas plegables en la cancha de handball del Manuel Gómez Morín y estuvo encabezado por Araceli Martínez Acosta, secretaria de Comunicaciones y Transportes, el alcalde David Medina Salazar y el secretario, Luis Ángel Contreras Malibrán y el delegado de la Sedesore, Jesús Guadalupe González Vargas.

El Gobernador envió un mensaje en video de 20 segundos y no asistió por tener una reunión de seguridad con la Presidenta Sheinbaum.

En el evento hubo entrega de regalos a través de una rifa numerada y zacahuil en el menú, no sin antes los transportistas ser impelidos a hacer la ola y agradecer al Gober ausente por el evento (el primero en su tipo) y gritar "estamos listos", aunque no se aclaró para que se alistaban.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí