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Otorgarán uniformes a policías municipales

Por Carmen Hernández

Junio 07, 2026 03:00 a.m.
A
Otorgarán uniformes a policías municipales

CIUDAD FERNÁNDEZ.- Gobierno del Estado apoyará con más uniformes a los elementos de Seguridad Pública Municipal, los que ya cuentan con un seguro de vida, entre otros beneficios personales.

El alcalde Rodolfo Loredo Hernández refiere que luego que sostuvo una reunión con el Gobernador del Estado, anunció que apoyará con uniformes para los agentes, además de que ya se les incrementó el sueldo y continuará el próximo año con mejores beneficios salariales. 

Señaló que además se les otorgó un seguro de vida a los agentes policiacos. 

El objetivo es que tengan un buen salario y mejores prestaciones, para evitar que caigan en las manos de malandros.  

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Por otro lado dijo, que se está tramitando plaquear la grúa, que recientemente fue adquirida, se tienen que solicitar los permisos ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

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