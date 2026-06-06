Lluvias obligan al cierre de parajes

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CIUDAD VALLES.- La lluvia torrencial que provino del Occidente del país causó cambios en los parajes y, al menos en El Naranjo algunos sitios quedaron cerrados por exceso de agua.

Aunque el embarcadero de Tamul amaneció con creciente, a media mañana abrieron de nuevo el sitio, puesto que el aluvión así como subió, bajó.

No fue el mismo caso en Minas Viejas, en donde los operadores de ese lugar y la Secretaría de Turismo dieron a conocer que el lugar se mantendría cerrado por el exceso de agua, además de la turbiedad de la misma, que dificultaría cualquier acción dentro del paraje.

También estuvieron cerrados este viernes El Nacimiento de Tamuín y el Balneario La Isleta por los riesgos en el exceso de agua.

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Una lluvia copiosa, proveniente del Occidente del país provocó que durante la noche tardía del jueves y toda la madrugada del viernes se repusieran los cuerpos de agua, al grado de colmarse.

Por lo que esperarán a que mejoren las condiciones para que puedan ser reabiertos los parajes, esperando deje de llover en la región.