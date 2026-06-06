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Educarán a turistas que visitan parajes

Por Redacción

Junio 06, 2026 03:00 a.m.
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Educarán a turistas que visitan parajes
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      CIUDAD VALLES.- En una mesa de trabajo para conformar un nuevo Reglamento de Turismo "educarán" a los turistas para que no dejen basura en los parajes.

      Este viernes, con Vernice Alejandra Soria Treviño, directora de Turismo y el secretario del Ayuntamiento, Luis Ángel Contreras Malibrán a la cabeza de una reunión con operadores turísticos, escucharon propuestas para el nuevo Reglamento de Turismo y uno de los temas fue la pesada logística de recoger la basura que los visitantes dejan en los parajes.

      De manera crónica, cuando se van gran parte de los visitantes, suele haber mucha basura en las áreas naturales, por eso, proponen campañas en la que se aplique la condicionante de que "si lo trajiste en tu mochila, en tu mochila se puede ir".

      Estas consideraciones se pasarán a Cabildo en las próximas semanas.

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