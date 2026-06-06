Chocan auto y camioneta
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
RIOVERDE.- Un choque por alcance en la carretera federal 70 entre una camioneta tipo Van y un automóvil dejó como saldo daños materiales, pero no registró lesionados.
Los sucesos se suscitaron en el kilómetro 123 de la carretera federal 70, cuando el conductor de la Van chocó contra un carro color plata, cuyo conductor perdió el control del volante y salió de la carpeta asfáltica.
Al lugar acudieron elementos de la Cruz Roja quienes les brindaron los primeros auxilios a los involucrados en el percance.
Pero solo se llevaron un susto, no tenían lesiones, por lo que no fueron trasladados a recibir atención médica al Hospital Regional de Rioverde.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Al lugar también acudió una grúa para trasladar las unidades al corralón, mientras se deslindan responsabilidades.
no te pierdas estas noticias
Cierran parajes en la Huasteca por exceso de agua
Huasteca Hoy
La Secretaría de Turismo y operadores de los lugares mantienen las restricciones ante el riesgo en cuerpos de agua
Transporte turístico deberá traer placas estatales: SCT
PULSO
La dependencia dará una prórroga para que las tramiten
Invitan a carrera Petros Run 5K
Jesús Vázquez
Lo que se recaude será para el área de rehabilitación del Hospital General