Chocan auto y camioneta

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RIOVERDE.- Un choque por alcance en la carretera federal 70 entre una camioneta tipo Van y un automóvil dejó como saldo daños materiales, pero no registró lesionados.

Los sucesos se suscitaron en el kilómetro 123 de la carretera federal 70, cuando el conductor de la Van chocó contra un carro color plata, cuyo conductor perdió el control del volante y salió de la carpeta asfáltica.

Al lugar acudieron elementos de la Cruz Roja quienes les brindaron los primeros auxilios a los involucrados en el percance.

Pero solo se llevaron un susto, no tenían lesiones, por lo que no fueron trasladados a recibir atención médica al Hospital Regional de Rioverde.

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Al lugar también acudió una grúa para trasladar las unidades al corralón, mientras se deslindan responsabilidades.