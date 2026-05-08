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Otro golpe de calor a octogenario cañero

Trabajaba en un sembradío de caña; con temperatura de 41.5 grados en su cuerpo

Por Redacción

Mayo 08, 2026 03:00 a.m.
A
Otro golpe de calor a octogenario cañero

CIUDAD VALLES.- Un hombre de más de ochenta años se convirtió en el tercer caso de golpe de calor en Valles: trabajaba en un sembradío de caña. 

Mientras apagaba un incendio en un cañaveral, junto a otras personas, un hombre de 84 años sufrió un desvanecimiento y fue llevado al área de urgencias del IMSS de Valles. 

La temperatura corporal que reportaron en primera instancia fue de 41.5 grados, cuestión que agravó su situación y puso en riesgo su vida. 

Estos hechos ocurrieron este miércoles 6 de mayo, cuando el termómetro ambiental fue de 42 grados, con sensación térmica de 49, aunque cerca del incendio del cultivo, el ambiente pudo haber sido de más de 50 grados. 

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El recién llegado al IMSS está internado en piso, de acuerdo con datos ofrecidos por personas conocidas del afectado.

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