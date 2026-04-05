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Padre pide a Gallardo liberar a su hija acusada de homicidio

Asegura que es inocente y ofrece sus tierras para lograr su liberación

Por Redacción

Abril 05, 2026 05:08 p.m.
A
Padre pide a Gallardo liberar a su hija acusada de homicidio

Un hombre originario de la comunidad El Cafetal, en el municipio de Tamasopo, hizo pública una carta dirigida al gobernador Ricardo Gallardo Cardona para solicitar la liberación de su hija, quien se encuentra recluida en el penal de El Xolol, acusada de homicidio.

Francisco Terrazas González aseguró que su hija, Vianey Terrazas Portabales, es inocente y pidió la intervención del mandatario estatal para revisar el caso.

En la misiva, el hombre manifestó que está dispuesto a entregar sus tierras ubicadas en El Cafetal con tal de lograr la liberación de su hija, al considerar que enfrenta un proceso injusto.

También señaló que detrás de la acusación hay personas externas con intereses particulares, aunque no precisó detalles.

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Hasta el momento, no se ha informado de alguna respuesta oficial por parte del Gobierno del Estado.

Carta dirigida al gobernador

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