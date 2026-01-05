Panaderías ofertan las roscas de reyes

Matehuala.- En diversas panaderías y comercios de la ciudad ofrecen a la venta las tradicionales roscas de reyes, que es una tradición partirla y degustarla este martes 6 de enero.

Al realizar un recorrido por algunas de las panaderías de la ciudad, así como supermercados, se puede ver que ya tienen en venta las roscas de reyes, hay de diversos tamaños con valor desde 200 pesos, también hay grandes que llegan a costar hasta 700 pesos, a pesar de que aún no es 6 de enero, hay gente que las han empezado a comprar, pues tienen familiares de visita en sus casas, pero ya se están regresando a sus lugares de origen y no podrán convivir con ellos el 6 de enero.

También hay emprendedores que elaboran las mini roscas de reyes para una persona, con un costo de 50 pesos, ya que hay muchas familias de escasos recursos que no podrán comprar una rosca de 700 pesos durante esta temporada, y ya se empieza a ver la cuesta de enero con el alza de precios en algunos productos.

Debido a los altos costos de la rosca de reyes, muchas familias no la compran, por lo que las panaderías han hecho algunas solo para exhibición, pero elaboran más las roscas por encargo, para empresas y escuelas que son quienes más las compran, ya que las familias prefieren ahorrarse este gasto.

