logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CONVIVEN SOCIOS DE LA LONJA

Fotogalería

CONVIVEN SOCIOS DE LA LONJA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Panaderías ofertan las roscas de reyes

De diversos sabores, tamaños y precios

Por Jesús Vázquez

Enero 05, 2026 03:00 a.m.
A
Panaderías ofertan las roscas de reyes

Matehuala.- En diversas panaderías y comercios de la ciudad ofrecen a la venta las tradicionales roscas de reyes, que es una tradición partirla y degustarla este martes 6 de enero.

 Al realizar un recorrido por algunas de las panaderías de la ciudad, así como supermercados, se puede ver que ya tienen en venta las roscas de reyes, hay de diversos tamaños con valor desde 200 pesos, también hay grandes que llegan a costar hasta 700 pesos, a pesar de que aún no es 6 de enero, hay gente que las han empezado a comprar, pues tienen familiares de visita en sus casas, pero ya se están regresando a sus lugares de origen y no podrán convivir con ellos el 6 de enero.

También hay emprendedores que elaboran las mini roscas de reyes para una persona, con un costo de 50 pesos, ya que hay muchas familias de escasos recursos que no podrán comprar una rosca de 700 pesos durante esta temporada, y ya se empieza a ver la cuesta de enero con el alza de precios en algunos productos. 

Debido a los altos costos de la rosca de reyes, muchas familias no la compran, por lo que las panaderías han hecho algunas solo para exhibición, pero elaboran más las roscas por encargo, para empresas y escuelas que son quienes más las compran, ya que las familias prefieren ahorrarse este gasto.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Realizará el DIF el Coratón, para recaudar juguetes
Realizará el DIF el Coratón, para recaudar juguetes

Realizará el DIF el Coratón, para recaudar juguetes

SLP

Carmen Hernández

Invitan a la población a cooperar donando un juguete

Operativo de seguridad durante la Feria regional
Operativo de seguridad durante la Feria regional

Operativo de seguridad durante la Feria regional

SLP

Carmen Hernández

Hoy será inaugurada, luego de coronar a la reina del evento

Invita ICAT a varios cursos
Invita ICAT a varios cursos

Invita ICAT a varios cursos

SLP

Carmen Hernández

Estadunidenses, los extranjeros que más visitan paraje Micos
Estadunidenses, los extranjeros que más visitan paraje Micos

Estadunidenses, los extranjeros que más visitan paraje Micos

SLP

Redacción