Paro nacional en ingenios cañeros

CIUDAD VALLES.- La Unión Nacional de Productores de Caña de Azúcar (UNPC) volvió a hacer bloqueo en los Ingenios en la región por incumplimiento en el volumen de exportación de la industria azucarera.

Aunque hubo convocatoria desde la tarde de este sábado 9 de mayo, las otras asociaciones que tributan al Ingenio Plan de Ayala, como la Confederación Nacional de Propietarios Rurales (CNPR) y el Grupo Ejidal de Producción Cañera (GEPC) no asistieron para emitir su protesta, similar a la del 25 de abril, que consiste en bloquear la salida de los camiones de azúcar y melaza, hasta en tanto la industria -en este caso Grupo Santos-, reporte el por qué ha faltado la venta de exportaciones a Estados Unidos, uno de los ingresos más importantes para los productores cañeros.

El trato comercial internacional se ha visto trastocado en últimas fechas, porque los proveedores han estado consumiendo menos azúcar mexicano, refieren productores.