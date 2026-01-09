Participan artesanos en expo en Guanajuato

San Ciro de Acosta.- Participarán artesanos de varias comunidades en la exposición que se instaló en el Pabellón Artesanal que se celebra en la ciudad de León, Guanajuato, donde exhibirán los diversos artículos que elaboran típicos de la región.

El artesano Rosalío Villanueva se trasladó a Guanajuato para participar en la exposición de piezas artesanales que se realiza del 8 al 16 de enero, donde participan artesanos de otras entidades del país.

Dentro de las manualidades que se están ofreciendo son sillas, servilleteros y portavasos, además de estarlos elaborando para que la gente vea la habilidad de cada uno de ellos para producir estos artículos.

Así como huaraches artesanales, lo que se busca es dar a conocer los productos que elaboran las manos artesanales y sea una fuente de promoción y venta en otras entidades de la república.

