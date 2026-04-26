Percance vial termina casi en violencia
CIUDAD VALLES.- El conductor de un vehículo compacto chocó con un motociclista, y éste lo golpeó; el percance sucedió sobre la avenida Vicente C. Salazar.
La mañana de este sábado, el conductor de un vehículo Nissan March blanco circulaba por la calle Allende y salió del barrio Las Lomas para incorporarse a la avenida mencionada, con intención de enfilar hacia la Alameda.
Sin embargo, no tuvo precaución al realizar la maniobra y le cortó la circulación a un hombre que conducía una motocicleta Honda azul, quien viajaba en compañía de su hijo menor de edad.
Al motociclista no le dio tiempo de frenar y chocó contra el costado del vehículo; sin embargo, no sufrió lesiones y, luego de revisar que su hijo estuviera bien, se fue contra el conductor del sedán y le dio un puñetazo en la cara.
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Testigos reportaron el accidente al Sistema 911, y en minutos arribaron oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, quienes restablecieron el orden.
Además, paramédicos de la Cruz Roja brindaron auxilio pero no fue necesario su traslado.
Más tarde, los conductores llegaron a un acuerdo para la reparación de las pérdidas materiales.
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