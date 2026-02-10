Personas abusivas quieren construir en áreas verdes

CIUDAD VALLES.- Avecindados de la colonia Ignacio García Téllez pidieron la intervención del Ayuntamiento, porque quieren construir en áreas verdes y hay papelería de Catastro que avala esa intención.

A pesar de que hubo un evento protocolario el 24 de abril de 2025 sobre la municipalización de la colonia en el que estuvo presente Luis Ángel Contreras Malibrán, este lunes 9 de febrero de 2026, dijo que el Ayuntamiento dará acompañamiento a los vecinos que quieren evitar la construcción de alevosos sobre áreas verdes, pero "la colonia no está municipalizada", refirió el abogado del Gobierno municipal.

Pero mientras son peras o manzanas hay el riesgo de que personas quieran aprovechar la presunta falta del proceso de municipalización para adueñarse de las áreas verdes que fueron donadas cuando se construyó la colonia, que por ley deben ser entregadas a las autoridades municipales.